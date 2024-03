Superata quota 36mila firme | Riaprite il Pronto soccorso di notte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 28 marzo 2024) Cifra record per le sottoscrizioni della petizione per riaprire nelle ore notturne ildi Montecchio lanciata il 13 marzo sulla piattaforma change.org: ieri sera alle 19 si sono superate lecertificate. "Un numero incredibile se si considera che nel distretto Ausl della Val d’Enza abitano 60mila persone", ammette il promotore Giacomo Papotti. Oggi si riunisce la Conferenza territoriale socio-sanitaria reggiana (Ctss): il sindaco Fausto Torelli si è impegnato a far sentire forte la sua voce per chiedere all’Ausl tempi certi e chiari per l’apertura del Cau, che andrà a sostituire l’attuale Ps, fornendo anche assistenza notturna per i casi non gravi, riservati invece aldel Santa Maria Nuova. Il Cau avrebbe dovuto essere inaugurato entro il ...