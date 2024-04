Drew McIntyre | CM Punk è stato un codardo ad attaccarmi alle spalle - io ho sbagliato a provocarlo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 22 aprile 2024)ha vinto il WWE World Heavyweight Championship a WrestleMania 40, la sua prima conquista del titolo mondiale davanti ad un pubblico dal vivo. Dopo aver punzecchiato CMa bordo ring, èattaccato da quest’ultimo e Mr. Money in the Bank Damian Priest ha capitalizzato l’attacco portandogli via la cintura. Come hanno sottolineato innumerevoli fan, tutto ciò chedoveva fare era evitare di schernire il Best in the World e lasciare Philadelphia come World Heavyweight Champion. In un recente video su Twitter,ha giustificato le sue azioni. Le sue parole “Questo è tutto ciò per cui ho lavorato, sono 20 anni. Era il mio momento, me lo sono guadagnato, mi dispiace, volevo godermi ogni singolo secondo a WrestleMania, far durare quel attimo da ...