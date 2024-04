Dove andare il 25 aprile in Emilia Romagna - dalle mostre ai concerti | guida agli eventi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Bologna, 242024 - Domani 25si festeggia l’anniversario della Liberazione d'Italia: oltre alle consuete iniziative commemorative, sono previsti appuntamenti dedicati nelle varie città della regione. Oltre che un anniversario importante è anche un giorno festivo: tanti gliin programma tra, passeggiate e spettacoli dal vivo. Ecco unadivisa per provincia. Bologna Ravenna Parma Rimini Modena Ferrara ReggioForlì-Cesena Bologna Come ogni anno, una delle vie più trafficate del capoluogono si riempie di bandiere arcobaleno e messaggi di pace, in un ambiente di festa. Via del Pratello è pronta a celebrare l’anniversario della Liberazione con un programma molto ricco tra incontri, interventi a ...