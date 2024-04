Terremoto oggi 24 aprile in Emilia Romagna | scossa nel Reggiano

Non si fermano gli arresti in Puglia: la Guardia di Finanza ha fermato altre 5 persone. A finire in manette sono ora l'ex assessore della Regione Puglia Alfonso Pisicchio e suo fratello Enzo. Proprio questo pomeriggio Alfonso aveva rassegnato le sue dimissioni dall'Arti, l'agenzia regionale per la ... (liberoquotidiano)