Scontro frontale tra due auto a Lauco - morto un ragazzo di 24 anni In gravissime condizioni la donna

Scontro frontale tra due macchine in centro. Feriti i conducenti - un 21enne e un 63enne Due Feriti. È il bilancio dello spaventoso incidente che si è verificato sabato sera a Bibbiano, in via Fratelli Corradini. Erano circa le 20,30 quando, all’altezza di via Fratelli Corradini, è ...

Scontro frontale via Sturzo - bimbo trasferito al Santobono Tempo di lettura: < 1 minutoIl bimbo rimasto coinvolto nell’incidente stradale di sabato sera in via Sturzo e’ stato trasferito dal San Pio di Benevento all’Ospedale Santobono di Napoli, la ...

Benevento - scontro frontale in via Sturzo : quattro i feriti trasportati al San Pio Tempo di lettura: < 1 minutoscontro frontale questo pomeriggio tra una Fiat Punto e una Opel in via Sturzo a Benevento. quattro le persone ferite e trasportate in ospedale: si tratta di una ...

Cagliari - tenta di uccidere la ex con uno scontro frontale : 50enne piantonato in ospedale (Adnkronos) – Ha tentato di uccidere la ex causando un frontale con la sua auto. Lo scontro con due persone ferite sembrava solo l'ennesimo incidente stradale sulle strade della Sardegna, ma non era ...

Cagliari - tenta di uccidere la ex con uno scontro frontale : 50enne piantonato in ospedale (Adnkronos) – Ha tentato di uccidere la ex causando un frontale con la sua auto. Lo scontro con due persone ferite sembrava solo l'ennesimo incidente stradale sulle strade della Sardegna, ma non era ...