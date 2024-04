Trovati due corpi carbonizzati | arrestato ragazzo di 25 anni

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 23 aprile 2024)lungo la sponda di un fiume duebruciati, l’assassino è undi 25poco dopo la scoperta La scorsa settimana sulla riva di un fiume, nella prefettura di Tochigi, alcuni passati si sono imbattuti in una scena macabra e terrificante. Sul bordo del canale vi erano duetotalmente, dei quali era addirittura difficile riconoscere volti e sesso. Questi hanno immediatamente chiamato la polizia e denunciato il fatto, indicandogli il luogo presso cui sarebbero dovuti recarsi. Giunti sul posto non hanno potuto far altro che dare il via a delle indagini che, alla fine, si sono rivelate meno complicate e lunghe di quanto si potesse immaginare o di quanto, comunque, avviene di solito. Fuoco e carboni ardenti – Cityrumors.itNell ...