Barcellona-Psg | dopo gli insulti Dembelè gela il Montjuic | gol ed esultanza davanti agli ex tifosi

(Di martedì 16 aprile 2024) Partita pirotecnica trae Paris Saint-Germain al: il gol di Raphinha per i blaugrana al 12?, poi l’espulsione di Araujo e il pareggio di Ousmane. Proprio quelche afu aspramente criticato tra infortuni e prestazioni non all’altezza e che all’andata aveva segnato ed esultato sotto il settore destinato ai suoi ex. E anche al ritorno si ripete: il francese trova la rete ed esulta senza frenindo tutto lo stadio, un silenzio surreale condito da parecchia tensione e rabbia nei confronti del giocatore. Ci sarà ancora tutto un secondo tempo da lottare ma i Blaugrana sono in dieci uomini e il Psg può scatenarsi. SportFace.