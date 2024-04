(Di giovedì 25 aprile 2024), 25 aprile 2024 –rire il 25 aprile, direttamente daldeldell’ospedale di. È successo stamattina alle 7.50 a Sara, signora imolese. Non ha fatto in tempo a entrare nel presidio sanitario perché la piccola Giorgia voleva già venire al mondo. E così è stato. Il papà Alan, una volta arrivati nell’area di sosta ha subito chiamato il personale dell’ospedale che si è precipitato fuori. Qui, all’aria aperta, tra le auto parcheggiate, la dottoressa Carlotta Cani e le ostetriche Beatrice Donattini ed Eleonora Bevoni, assistite dal personale del 118 e del, hanno gestito ildella puerpera. “Eravamo increduli, è stato veramente un momento unico e speciale. Abbiamo lavorato di ...

Reggello (Firenze), 12 aprile 2024 - Pronto il nuovo parcheggio di Cancelli (Reggello): sarà inaugurato ufficialmente domani in piazza Fratelli Rosselli dopo l'intervento di riqualificazione che ha trasformato l’area e il centro sportivo in ambienti più accoglienti e funzionali. Si tratta del primo ... Continua a leggere>>

Parto nel parcheggio del pronto soccorso di Imola: “Una gioia incredibile” - Alle 7.50 è nata Giorgia: la mamma Sara e il papà Alan hanno vissuto la scena direttamente nell’area di sosta del presidio sanitario ...

Continua a leggere>>

“Era tutto pronto per l’inaugurazione, poi l’alluvione ha spazzato via tutto”. Il Podere Leoni si rialza - Ha superato prima la pandemia, poi l'alluvione dello scorso anno che ha investito la Romagna. Ma ora il Podere Leoni si è rialzato in piedi ...

Continua a leggere>>

Tutto pronto per il "Vintage Groane" - Antichità, usato e modernariato all’aperto: tutto questo è il "Vintage Groane" che debutterà domenica 28 aprile e si protrarrà fino a fine settembre ...

Continua a leggere>>