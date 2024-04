Pierluigi Beghetto sgozzato dal vicino di casa a Esino Lario | “Luciano Biffi non voleva ucciderlo”

La comunità di Esino Lario (Lecco) è sotto choc. Pierluigi Beghetto , 53 anni, è stato ucciso in strada , in via Giuseppe Verdi, 24, dal vicino di casa Luciano Biffi , con un falcetto da giardinaggio. L’ambulanza dei volontari di Bellano ha potuto constatare solo il decesso del consigliere comunale e ... Continua a leggere>>

Esino si ferma per il commosso addio a pierluigi Beghetto, l'assessore ucciso dal vicino di casa - Sono stati celebrati giovedì 25 aprile, i funerali di pierluigi Beghetto, l'assessore di Esino Lario ucciso da un vicino di casa ...

Esino, biffi non ha premeditato l'orribile assassinio di Beghetto - Esino Lario (Esin) - Un violento sfogo d'ira, un delitto nato sul pianerottolo di casa per banali questioni legate al rapporto di vicinato: secondo gli inquirenti del Tribunale di Lecco, Luciano biffi ...

pierluigi Beghetto sgozzato col falcetto, nessuna aggravante per il vicino-killer: “Non voleva uccidere” - ESINO LARIO – Non voleva uccidere l’assessore, tanto meno intendeva infierire su di lui, come invece sostengono gli inquirenti. Probabilmente ha agito in preda a un raptus di lucida follia omicida. Al ...

