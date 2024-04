La comunità di Esino Lario (Lecco) è sotto choc. Pierluigi Beghetto , 53 anni, è stato ucciso in strada , in via Giuseppe Verdi, 24, dal vicino di casa Luciano Biffi , con un falcetto da giardinaggio. L’ambulanza dei volontari di Bellano ha potuto constatare solo il decesso del consigliere comunale e ... (laprimapagina)

Le indagini sono state rapidissime. Il vicino di casa di Pierluigi Beghetto è stato arrestato per l'omicidio del 54enne assessore comunale. La violenza è esplosa all'improvviso la mattina di domenica 21 aprile: forse un sacco di pellet appoggiato "davanti alla porta sbagliata", una banale lite... (today)

Luciano biffi confessa l’omicidio di pierluigi Beghetto: aveva nascosto il corpo sotto una coperta - Luciano biffi ha confessato l’omicidio di pierluigi Beghetto anche davanti al gip. Il 60enne ha ucciso l’assessore di Esino Lario (Lecco) con un falcetto lo scorso 21 aprile e aveva provato a ...fanpage

Gigi Beghetto ucciso dal vicino e il tentativo di Luciano biffi di nascondere il corpo martoriato sotto una coperta - "Sono stato io ", ha ammesso da subito, spaventato per le conseguenze dell’orrore commesso e con il fiato corto per lo sforzo fisico di aver ucciso in quel modo, eppure estremamente consapevole di ...ilgiorno

ESINO. INTERROGATORIO DI 50 MINUTI, biffi AMMETTE L’OMICIDIO DI BEGHETTO - LECCO – Luciano biffi, pensionato, reo confesso dell’omicidio di pierluigi Beghetto a Esino Lario, è arrivato in mattinata in tribunale per l’interrogatorio di convalida dell’arresto davanti al gip ...valsassinanews