Parigi vuole imporci come usare i risparmi

Nike ha presentato la linea dei kit tecnici che vestiranno gli atleti del Team USA alle Olimpiadi di Parigi . Per le “ divise ” dei maschi non ci sono problemi. Quelle delle atlete invece sono… “sessiste”. La scena – scrive il Guardian – “ha rievocato i ricordi dei Giochi di Rio: le nuove uniformi ... Continua a leggere>>

“Questa chicane è ancora più pericolosa. Non mi sento a mio agio in gruppo verso la foresta”. Con queste parole Mathieu van der Poel, campione del mondo in carica e vincitore della passata edizione della Parigi-Roubaix, ha commentato la chicane introdotta dagli organizzatori della Regina delle ...

Continua a leggere>>