Ciclismo e cadute | scontro sulla nuova chicane alla Parigi-Roubaix Van der Poel non vuole credere ai suoi occhi | “È ancora più pericolosa”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) “Questapiù. Non mi sento a mio agio in gruppo verso la foresta”. Con queste parole Mathieu van der, campione del mondo in carica e vincitore della passata edizione della, ha commentato laintrodotta dagli organizzatori della Regina delle Classiche all’ingresso della foresta di Arenberg. Prima dell’inizio del tratto di pavé più famoso del mondo, i ciclisti impegnati nell’Inferno del Nord dovranno compiere praticamente una “U“. La novitàè stata introdotta per rallentare la velocità del gruppo proprio prima dell’ingresso nella foresta di Arenberg, in modo da limitare il rischio di. La modifica però non piace a van der ...