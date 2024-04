Nike vuole le atlete Usa in mutande a Parigi | per il Guardian “sono divise soft porno”

(Di lunedì 15 aprile 2024)ha presentato la linea dei kit tecnici che vestiranno gli atleti del Team USA alle Olimpiadi di. Per le “” dei maschi non ciproblemi. Quelle delleinvece… “sessiste”. La scena – scrive il– “ha rievocato i ricordi dei Giochi di Rio: le nuove uniformi statunitensi sarebbero state l’ideale per una spiaggia brasiliana”. Insommaleamericane in gara con uno striminzito pezzo di sotto, con le ristrettezze dei migliori bikini. “Le uniformiun passo indietro su più livelli – commenta il– Dal punto di vista della moda,un ibrido tra i body indossati dagli appassionati di aerobica degli anni ’80 ...

