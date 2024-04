Bologna-Udinese domenica 28 aprile 2024 ore 15 | 00 | formazioni - quot - pronostici

(Di venerdì 26 aprile 2024) L’ipotesi di vedere ilnella prossima Champions League è sempre più probabile e i rossoblu hanno legittimato il quarto posto battendo 3-1 la Roma all’Olimpico in una gara in cui hanno dimostrato personalità sbloccandosi offensivamente dopo due gare consecutive senza segnare. Gli uomini di Thiago Motta sono ora quarti a 62 punti, nel mirino InfoBetting: Scommesse Sportive e

Corsa Champions tra Milan, Juve, Bologna Roma e Atalanta. Una resterà fuori, ma tutte sono padrone del proprio destino - Tutte e cinque hanno la possibilità di prendersi ... Bologna a 8 punti dalla storia Al Bologna serve un punto in più, 8, per scrivere un’impresa storica. Il calendario dice subito Udinese al Dall’Ara ...

Il Torino e quella pazzia chiamata Europa: tre punti da recuperare e poi farne abbastanza per arrivare all’8° posto - Cinque partite con un calendario tutt’altro che semplice e tre punti da recuperare per poi farne abbastanza per chiudere il campionato all’8° posto, che garantisce il poter ...

Il programma della 34° giornata di Serie A, numeri e curiosità - Meno cinque giornate alla fine del campionato, con l’Inter campione d’Italia l’attenzione si sposta sul duello per il secondo posto con un caldissimo Juventus-Milan ...

