Estrazione Million Day delle ore 13 di oggi venerdì 26 Aprile 2024 | i numeri vincenti

(Di venerdì 26 aprile 2024) La redazione di Zon.it offre un appuntamento quotidiano con la lotteria più giocata dagli italiani. Isaranno disponibili su questa pagina a partire dalle ore 13.00 e questa sera alle 20.30. Scopriamo insieme in diretta quelli dell’Day di26. Idi26Combinazione vincenteDay 26Come si gioca alDayDay è il gioco quotidiano del lotto ed è ancora in cerca della prima vincita milionaria ...

Estrazioni multiple e infezioni: ha senso farsi curare i denti all’estero Le risposte del dentista - In Italia circa 200.000 persone all’anno si affidano al turismo sanitario solo per le cure dentistiche. Tra le mete più gettonate i Paesi dell’Est Europa, come Slovenia, Croazia o Albania, ma anche Tu ...

Continua a leggere>>

Litio, il governo italiano studia un decreto per le concessioni minerarie - L'Italia ha diversi giacimenti di fluidi geotermici in cui il litio è contenuto con un'alta concentrazione, ma non ha gli strumenti normativi per estrarlo ...

Continua a leggere>>

Lotto, Superenalotto, Simbolotto e 10eLotto: ecco le combinazioni e i numeri vincenti dell'estrazione di oggi venerdì 26 aprile. Le quote - Avanti tutta dopo il colpo messo a segno a Controguerra, ad un passo dalle Marche con Lotto, SuperEnalotto e Simbolotto: riparte la caccia ai numeri vincenti. Altra chance ...

Continua a leggere>>