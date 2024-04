(Di sabato 20 aprile 2024) Bologna, 202024 – Robertodidetenuta in condizioni degradanti in Ungheria, arriverà sul palco del Pratone in occasione delle celebrazioni per il 25a Marzabotto. “Fare sentire il nostro supporto e la nostra comprensione – dicono gli organizzatori – non è solo una questione di solidarietà ma è anche un atto di resistenza all'ingiustizia, alla tortura, all'illegalità, al potere indiscriminato dello stato-nazione. Il rispetto dei diritti umani e la giustizia sociale possono essere realizzati solo attraverso principi di internazionalità, universalità e interdipendenza. La nostra pietà per loro significhi che tutti gli uomini e le donne sappiano vigilare perché mai più il Nazifascismo risorga". Chi è...

" Alleanza Verdi e Sinistra in accordo con Roberto Salis ha deciso di candida re sua figlia Ilaria , detenuta in Ungheria, in condizioni che violano gravemente i diritti delle persone, nelle proprie ... (agi)

Ilaria Salis, il padre: “Ambasciata rimasta a guardare, doveva intervenire” - "Sono convinto che non siamo noi a dover lavorare per le istituzioni, sono le istituzioni che devono lavorare per noi, perché siamo cittadini e non siamo ...lapresse

Il padre di Ilaria Salis a Montesole per il 25 aprile - Roberto Salis salirà sul palco del Pratone. Gli organizzatori: “Il nostro supporto e la nostra comprensione non solo per una questione di solidarietà, ma come atto di resistenza all’ingiustizia” ...ilrestodelcarlino

Saranno Andrea Spaterna e Ilaria Moretti i Signori Da Varano: svelata la nuova edizione della Corsa alla Spada - Così la presidente dell’associazione Donatella Pazzelli ha annunciato la novità più attesa da tutti i presenti e non solo, alla presentazione del programma di questa edizione che si è tenuta in comune ...viverecamerino