Il padre di Ilaria Salis si commuove a Monte Sole | Le sarebbe piaciuto essere qui

(Di giovedì 25 aprile 2024)(Bologna), 25 aprile 2024 – Roberto(video) trova la solidarietà die si. “Candidandosi al Parlamento Europeo mia figlianon fugge da un processo – spiega– ma chiede vi sia un processo giusto. E’ una donna che ha sempre affrontato le ingiustizie, ma battaglia legale in Ungheria è praticamente impossibile, basti pensare che le carte processuali non sono mai state tradotte in italiano”. E ancora: “Questi momenti di solidarietà sono molto importanti perma anche per me, perché l'azione che stiamo portando avanti richiede tanta forza. A lei piacerebbeovunque tranne che in quella cella, ma le piacerebbequi perché è una antifascista ...

Un murales con l'immagine di Ilaria Salis, la 39enne antifascista italiana detenuta in Ungheria con l'accusa di aver aggredito dei neonazisti, è comparso a Budapest. Accanto all'immagine della donna impiccata ad un forca la scritta "Ila antifa". La donna da un anno è in carcere e rischia 11 anni

Bologna, 20 aprile 2024 – Roberto Salis, padre di Ilaria detenuta in condizioni degradanti in Ungheria, arriverà sul palco del Pratone in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile a Marzabotto Montesole. "Fare sentire il nostro supporto e la nostra comprensione – dicono gli organizzatori –

Come ogni anno, saranno numerose le iniziative per il 25 Aprile nei luoghi che si legano al giorno della Liberazione dal fascismo e dal nazismo. Sarà l'80esimo anniversario dell'eccidio di Monte Sole, un insieme di stragi che fecero oltre 1800 vittime, compiute dalle truppe nazifasciste in Italia

Caso Ilaria salis il padre: "In Ungheria le manifestazioni naziste sono permesse e finanziate" - Roma, 25 aprile 2024 "Ilaria era in Ungheria per protestare contro le manifestazioni del giorno dell'onore. In Germania e Italia queste manifestazioni sarebbero assolutamente proibite, perché sarebber

25 Aprile, a Milano in 100mila in piazza: tensioni con gruppi pro Palestina.

