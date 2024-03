Omicidio Mario Cerciello Rega | al via processo bis alla Corte d' Appello di Roma

Chi è Mario Vanacore e perché è accusato dell’omicidio di Via Poma. Secondo le risultanze di un’inchiesta sul delitto di Via Poma , avviata attorno al 2021 su istanza degli avvocati della famiglia Cesaroni, a uccidere Simonetta ... (cultweb)

Giacomo Bozzoli condannato all’ergastolo per l’omicidio di suo zio Mario : “Tutte le strade portano a lui”. La Corte d'Assise d'appello di Brescia ha confermato la condanna all'ergastolo per Giacomo Bozzoli . Secondo i giudici, tutto converge alla sua responsabilità ... (fanpage)

Primario aggredito da paziente - accuse di tentato omicidio per 23enne. In una vicenda che ha dell’incredibile, un Primario dell’ospedale Cervello di Palermo è stato vittima di una violenta aggressione da parte di un suo paziente , ... (ilpalermo)

Omicidio Cerciello, processo bis al via in Corte d'Assise a Roma: (LaPresse) In Corte d'Assise a Roma si è aperto il processo bis per l'Omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, ucciso con 11 coltellate ...stream24.ilsole24ore

Omicidio Cerciello Rega, inizia il Processo d’Appello Bis: E' iniziato oggi al Tribunale di Roma il Processo d'Appello Bis per l'Omicidio del brigadiere Mario Cerciello Rega.ilcorrieredellacitta

Cc ucciso:Elder denunciato per l'uso del telefono in carcere: Finnegan Lee Elder, uno dei due cittadini americani coinvolti nell'Omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, nelle scorse settimane è stato denunciato dalla polizia penitenziar ...ansa