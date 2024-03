Omicidio Mario Cerciello Rega | inizia il processo d’appello bis Ma per Finnegan altri guai…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 8 marzo 2024) In Corte d’Assise a Roma si è aperto ilbis per l’del carabiniere, ucciso con 11 coltellate nel luglio 2019 nel quartiere Prati. La Cassazione ha stabilito un nuovo procedimento di secondo grado nei confronti dei due cittadini americani Lee Eldere Gabriele Natale Hjorth, accusati del delitto del vicebrigadiere. Ma ora emerge un altro elemento che potrebbe inasprire ulteriormente la posizione di uno dei due.Lee Elder, è stato denunciato per aver utilizzato in cella un cellulare che gli era stato prestato da un detenuto. Anche lui è stato denunciato. Il fatto è avvenuto nei giorni di Natale eè stato scoperto dagli agenti della polizia penitenziaria. Il giovane americano stava ...