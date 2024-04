La polizia spara 96 colpi contro un afroamericano Video choc negli Usa

(Di giovedì 11 aprile 2024) Laamericana torna al centro delle polemiche dopo la diffusione di unche mostra alcuni agenti in borghesere 96in 42 secondi al 26enneDexter Reed, fermato a unllo stradale perché era senza cintura di sicurezza. L’episodio è avvenuto il 21 marzo a Chicago. Secondo la versione ufficiale, i poliziotti hanno aperto il fuoco dopo che Reed si sarebbe rifiutato di uscire dal veicolo e avrebbeto per primo ferendo uno di loro. Gli spari però – come è stato ammesso – sono continuati anche dopo che "Reed è uscito dal suo veicolo ed è caduto a terra".

Dexter Reed, afroamericano di 26 anni, è morto sotto i colpi di pistola degli agenti in borghese della polizia di Chicago . Dopo aver spara to per primo, è stato ucciso dai proiettili di 4 poliziotti (ilgiornale)

Momenti di paura in città per una Sparatoria in pieno centro. Diverse le persone rimaste ferite. Aperta un’indagine per accertare l’accaduto. Ancora una Sparatoria in strada negli Stati Uniti. Nella ... (notizie)

Chicago, il video shock: polizia spara 96 colpi in 40 secondi e uccide un giovane - La polizia di Chicago diffonde un video choc che documenta l'uccisione di un giovane afroamericano di 26 anni, colpito in uno scontro a fuoco in cui gli agenti intervenuti esplodono 96 colpi in 40 sec ...adnkronos

Centrale di Suviana, giallo sulle cause - Se ne parlava da tempo, adesso l’ex sindaco di Parma ed ex presidente di +Europa, Federico Pizzarotti ha deciso di lasciare la formazione di Emma Bonino e di candidarsi con Azione alle Europee. Motivo ...corriere

Spari sulla folla a evento per la fine del Ramadan: cosa è successo - La notizia viene riferita dall'emittente statunitense Fox News, citando fonti di polizia. Ci sarebbero stati degli spari sulla folla, centinaia di persone, che si trovavano in strada per i ...today