NBA Playoff 2024 | buona la prima per Denver e New York Vittorie anche di Cleveland e Minnesota

(Di domenica 21 aprile 2024) Sono cominciati iNBAcon quattro sfide.comincia la difesa del titolo con una vittoria contro i Los Angeles Lakers per 114-103. Eppure gli ospiti sono loro a partire meglio nel primo quarto, chiuso avanti di otto punti. la rimonta dei Nuggets comincia nella seconda frazione, ma si materializza soprattutto nella terza, dovepiazza un parziale di 13-0 con tre triple di Kentavious Caldwell-Pope. Da quel momento i campioni NBA in carica prendono il comando della partita e rispondono colpo su colpo ai tentativi di rimonta di Los Angeles. Nikola Jokic mette a referto 32 punti, 12 rimbalzi e 7 assist, ma ci sonoi 22 punti e 10 assist di Jamal Murray. Per i Lakers ottima prestazione di Anthony Davis con 32 punti e 14 rimbalzi, mentre LeBron James chiude con 27 punti. I New ...