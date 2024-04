Perché Sinner inizierà l’ATP di Montecarlo da n 3 del mondo | il ‘sorpasso virtuale’ di Alcaraz e le combinazioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 aprile 2024) Il primo grande appuntamento della stagione sulla terra battuta perTour 2024 è rappresentato dal Masters 1000 di, dove lo scorso anno l’azzurro Jannik, fresco di scalata al numero 2 del, si spinse fino alle semifinali, mentre lo spagnolo Carlossaltò l’appuntamento monegasco. Per questo motivo l’azzurro, che nel ranking ATP ufficiale ha sorpassato il tennista iberico di 65 punti, 8710 contro 8645, ne scarterà la settimana prossima 360, mentre lo spagnolo non ne perderà.dunque aripartirà con 295 punti di vantaggio rispetto all’italiano. Jannik, dunque, resterà numero 2 deldopose vincerà il torneo, oppure se andrà in finale ed ...