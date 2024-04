Sinner potrebbe diventare n.1 al mondo a Roma! Le (difficili) combinazioni per superare Djokovic

(Di domenica 21 aprile 2024) Il forfait di Novak, oltre ad aver consegnato la testa di serie numero 1 del torneo ATP Masters 1000 di Madrid a Jannik, offre la possibilità al tennista italiano di poter provare già agli Internazionali d’Italia il sorpasso al vertice del ranking ATP. Trae Madrid, considerando gli scartini di entrambi,dovrà colmare un gap di 1240 punti rispetto a: il serbo al momento ne vanta 9990, ma ripartirà ada quota 9810 (ne perderà 180), mentre l’azzurro prima di Madrid è a quota 8660, ma ane perderà 90., dunque, è padrone del proprio destino: vincendo sia ache a Madrid l’azzurro incamererebbe 2000 punti e, pur arrivando in finale ...

