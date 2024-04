MotoGP - Pedro Acosta | Venerdì affrontato ben - stiamo migliorando

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 aprile 2024) Avvio positivo perneldedicato alle prove del GP della Spagna, quarto appuntamento del Motomondiale 2024 di. Il “rookie delle meraviglie” ha infatti centrato una buona sesta posizione nelle pre-qualifiche, dimostrando già un buon passo sul tracciato di casa. L’iberico nello specifico ha registrato un gap di 0.414 rispetto al leader Francesco “Pecco” Bagnaia, primo in 1:36.025, piazzandosi alle spalle di Jorge Martin, quinto con un ritardo di 0.410. Una volta arrivato al parco chiuso, il padrone di casa ha commentato quanto fatto. “Alla fine, come dico sempre, le FP1 sono la sessione più complicata dell’intero weekend e l’abbiamo superata bene – ha dettoai microfoni di AS -. Per il pomeriggio abbiamo fatto un paio di modifiche che sono andate abbastanza bene, abbiamo ...