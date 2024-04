MotoGP - l’anziano saggio Daniel Pedrosa al confronto con la nuova generazione Avvio meno promettente del 2023

(Di venerdì 26 aprile 2024) Daninelaveva stupito tutti a Jerez de la Frontera, brillando di luce propria sin dalla prima sessione di prove libere. Il veterano spagnolo, iscritto all’appuntamento con una wild card, era dunque molto atteso soprattutto in virtù del precedente di dodici mesi orsono. Cionondi, in questo 2024 non si è proposto sul medesimo livello. Il trentottenne di Sabadell ha chiuso le pre-qualifiche con il 14° tempo, ritrovandosi quindi impegolato nel Q1. Intendiamoci, l’esperto catalano non ha affatto demeritato, il suo miglior crono è stato di soli 44 millesimi peggiore rispetto a quello di Jack Miller ed esattamente di 3 decimi più lento di quello di Brad Binder (al quale va però applicata la “tara” della caduta verificatasi proprio durante il time attack più incisivo). Pedro Acosta, dotato della medesima moto (seppur con ...

MotoGP, GP Spagna: le prove libere di Jerez in diretta - La MotoGP scende in pista a Jerez per la prima sessione di prove libere, in corso ora su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Alle 15 appuntamento con le pre-qualifiche, che decreteranno i primi di ...

Continua a leggere>>

Jerez, la pista della verità - Il circuito andaluso non ha segreti per nessuno e ci vuole una moto a posto per vincere. Ducati proverà a prendersi una rivincita su Aprilia, pedrosa correrà come wild card con KTM ...

Continua a leggere>>

pedrosa: “Non sarà impossibile vedere Acosta vincitore” - Lo spagnolo, wild card nel GP di Spagna, ritiene possibile assistere alla prima vittoria in MotoGP del suo compagno di squadra a Jerez ...

Continua a leggere>>