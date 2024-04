MotoGP - per Pedro Acosta un avvio da predestinato Per trovare di meglio si devono scomodare Marquez e Lorenzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Giro veloce all’esordio assoluto in; podio alla seconda gara della carriera; piazza d’onore in quella successiva. Questo l’invidiabile bilancio dinei primi tre appuntamenti del 2024. Peraltro senza disporre di una Ducati, ovverosia del mezzo dominante nell’attuale momento storico. Nell’ultimo decennio, si è visto di rado un impatto del genere con la classe regina. Perqualcosa di simile non si deve tornare eccessivamente indietro nel tempo. Jorge Martin, nel 2021, si attestò in terza posizione nel secondo GP in top-class, dove peraltro partì dalla pole position. Poi però si infortunò nel round successivo. Iniziare come ha iniziato El Tiburòn de Mazarròn è merce rara. Indicare chi ha fattodi così, nell’epoca della, significa ...