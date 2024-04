MotoGP - Maverick Vinales | Migliorati grazie al balanc - ma ancora non sono efficace nel terzo settore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 aprile 2024) Non molla di un centimetro. Dopo il dominio assoluto ad Austin il pilota dell’Aprilia si è reso protagonista di un grande venerdì a Jerez De La Frontera per il GP della Spagna, quarto appuntamento del Motomondiale 2024, conquistando una preziosa seconda posizione nelle pre-qualifiche. Nello specifico l’iberico ha preceduto di un nulla, appena +0.100, Francesco “Pecco” Bagnaia, leader in 1:36.025; dimostrazione di una grande competitività e di una grande fiducia ritrovata da parte del centauro, intenzionato a fare bene nel tracciato di casa. Intercettato dai microfoni di Sky Sport Italia, il nativo di Figures ha commentato la sua prestazione: “Stiamo andando benissimo – ha detto il pilota – penso che questa pista sia molto difficile; ognuno di noi fa tantissimi test, quindi credo che siamo tutti settati bene. È stata una buona prova per ...