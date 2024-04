MotoGP - ennesimo esame di maturità per Maverick Viñales Il 2024 anno della consacrazione per un eterno incompiuto?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 aprile 2024) Nel Motomondiale, uno degli uomini del momento é, trionfatore del Gran Premio delle Americhe. L’affermazione in rimonta di Austin ha consentito allo spagnolo di iscriversi al ristretto club dei centauri capaci di imporsi nella classe regina con tre marchi differenti. Top Gun è però stato il primo a riuscirci da quando la top-class è diventata la. Il portacolori dell’Aprilia occupa attualmente la terza posizione nella classifica generale, staccato di 34 punti dal battistrada Jorge Martin. Una differenza che avrebbe potuto essere anche minore senza il guasto malauguratamente verificatosi alla RS-GP durante il GP del Portogallo. Peraltro, il ventinovenne catalano è passato per primo sotto la bandiera a scacchi in tre appuntamenti su sei (due sprint e un GP vero e proprio), assumendo i contorni del serial winner di ...