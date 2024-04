Moto3 - GP Spagna 2024 | Alonso il più veloce nella Practice 1 a Jerez

(Di venerdì 26 aprile 2024) Davidsi conferma il protagonista del venerdì sulla pista dide la Frontera, sede del GP didi. Il pilota CFMOTO, dopo l’1’44?590 fatto registrare nelle FP1, ha ritoccato ulteriormente il record del tracciato, girando in 1’43?7101. Quasi un secondo di vantaggio per il colombiano, capace di precedere il rookie australiano, Jacob Roulstone (GasGas, +0?969), e l’olandese Collin Veijer (Husqvarna, +1?052). A completare la top 5 Daniel Holgado, David Almansa, Joel Kelso, Ivan Ortola, Riccardo Rossi, David Munoz, Stefano Nepa. SportFace.

