Moto3 - GP Spagna | Alonso un fulmine nella prima sessione di prove liber - Rossi il migliore degli italiani

(Di venerdì 26 aprile 2024) Lascia subito il segno Davidsul circuito di Jerez De La Frontera, tracciato che ospita in questo weekend il GP di, quarta tappa del Motomondiale 2024 di. Il pilota colombiano infatti si è reso protagonista di un’incredibiledie, terminate con il nuovo record della pista. Nello specifico il centauro in forza alla CF Moto ha fermato il crono con il tempo di 1:44.590, rifilando un gap significativo rispetto alla KTM di David Munoz, secondo addirittura a +1.079. Ancora più grande la distanza con la Honda di Adrian Fernandez, terzo a +1.328. Segmento interlocutorio invece per il diretto rivale diin ottica classifica piloti, Daniel Holgado (GasGas), il quale si è dovuto accontentare della dodicesima ...

