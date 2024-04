Moto3 - GP Spagna | Alonso domina le FP1 col record della pista

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 aprile 2024) È David(CFMOTO) ad iniziare nel migliore dei modi il week end del Gran Premio didi, in scena sul tracciato di Jerez. Il pilota colombiano ha fatto registrare il miglior tempo nelle FP1 in 1’44?590, regalandosi anche il nuovo(il precedente apparteneva ad Andrea Migno nel 2021). Secondo crono per David Munoz (Ktm, +1’079), mentre chiude terzo Adrian Fernandez (Honda, +1’329). Quarto posto per Joel Kelso (Ktm, +1’380). Quinta posizione per Ivan Ortola (Ktm, +1’389). Nell’ordine, chiudono la top ten Piqueras, Veijer, Yamanaka, Roulstone, Rossi (Primo degli italiani). Stefano Nepa e Matteo Bertelle sono rispettivamente sedicesimo e ventunesimo. SportFace.