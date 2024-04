Cinisello Balsamo (Milano), 26 Marzo 2024 – I quattro chili di cocaina sono ritenuti il movente dell'assassinio di Antonio Deiana , dodici anni dopo che fu ucciso accoltellato con almeno 15 fendenti. Il cadavere del 36enne di Villa Guardia venne rinvenuto sei anni dopo l’omicidio, murato in uno ... Continua a leggere>>

Milano, 18enne picchiato e poi ucciso a colpi di pistola in strada in zona ortomercato - A Milano un 18enne di origine slava, Jhonny Sulejmanovic, è stato ucciso con tre colpi d'arma da fuoco al torace. L'omicidio è avvenuto poco dopo le 3 di ...

omicidio a Castelnuovo, 30enne accoltellato dopo una lite muore dissanguato - Aggredito in strada, è stato soccorso dal 118 e arrivato in condizioni disperate all'ospedale di Baggiovara dove inutili sono stati i tentativi di rianimarlo. Sul luogo dell'aggressione, tra via ...

omicidio a Castelnuovo, marocchino 36enne ucciso con una coltellata - L'ipotesi è quella di una lite, forse un regolamento di conti. L'arma sarebbe stata ritrovata e ci sarebbe un sospettato ...

