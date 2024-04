Modena - 30enne accoltellato in strada muore dissanguato L’ipotesi di un regolamento di conti per la droga

(Di venerdì 26 aprile 2024) Un uomo di circa 30 anni, non ancora identificato ma presumibilmente straniero, è mortoin seguito dopo essere statonelle scorse ore a Castelnuovo Rangone, in provincia di. Aggredito ine colpito all’inguine, ilè stato soccorso dal 118 e portato all’ospedale di Baggiovara, dove è arrivato però – ricostruisce l’Ansa – in condizioni già disperate: i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Sassuolo, che hanno compiuto i primi rilievi sul luogo dell’aggressione.prevalente è al momento quella di una lite finita nel peggiore dei modi, o forse di un premeditatodi. Non s’esclude un legame con ambienti dello ...

