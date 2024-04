Ondata di Caldo africano in arrivo a fine aprile. Una vera e propria altalena meteo . Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iL meteo .it, conferma variabilità... Continua a leggere>>

caldo africano in arrivo anche in Puglia, quando e dove risalgono le temperature. Le previsioni meteo dei prossimi giorni - caldo africano in arrivo a fine aprile. Anche in Puglia. Una vera e propria altalena meteo. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma variabilità estrema che porta dai ...

Meteo, il freddo artico lascia spazio al caldo africano - ROMA Dal freddo artico al caldo africano: nel prossimo week end si toccheranno infatti punte di 30 gradi all’ombra. Andrea Garbinato, responsabile del sito www.iLMeteo.it, conferma una marcata ‘altale ...

Meteo, l’infame Estate 2024: Ondate di caldo rovente a ripetizione - Potremmo anche chiederci quanto ci sia di vero nelle previsioni stagionali, che ci offrono una traccia di linee di tendenza climatica. In queste possiamo osservare le anomalie della temperatura previs ...

