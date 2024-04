Leggi tutta la notizia su firenzepost

"Europe, réveillez-vous !". Ossia, Europa svegliati! Emmanuellancia il grido, che vuol essere un forte inmento a scuotersi, contro il rischio, per lui assai concreto, che l'Europa muoia. Lo fa a meno di due mesi dalle elezioni europee del 9 giugno, dal solenne palco della Sorbona. Invoca un sussulto colivo per l'affermazione di un'Unione più forte, prospera e fedele a quegli stessi valori umanistici che l'hanno resa grande nel mondo. Un appello alla mobilitazione generale, quello del presidente francese eo nel 2017 sulle note dell'Inno alla Gioia, per la definitiva usdall'ingenuità e l'avvento di una "Europa potenza", in grado di rispondere alle sfide del nuovo millennio, a cominciare da un necessario "cambio di passo" sulla difesa comune