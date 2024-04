Ue - Macron | Europa oggi può morir - dipende da nostre scelte

(Di giovedì 25 aprile 2024) (Adnkronos) – "Siamo in un momento di grande accelerazione. Dobbiamo essere lucidi, l'puòe, è mortale. Questounicamente dalleche devono essere fatte". Così Emmanuelnel discorso che ha tenuto questa mattina alla Sorbona, sette anni dopo l'intervento con cui aveva gettato le basi per il suo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia ...

Il presidente francese nel discorso alla Sorbona: "Siamo in ritardo, dobbiamo semplificare le regole e investire di più". E sottolinea: "Russia potenza disinibita, 'Ucraina e Moldova fanno parte nostra famiglia" "Siamo in un momento di grande accelerazione. Dobbiamo essere lucidi, l'Europa oggi ... Continua a leggere>>

macron invita (ancora) ad armarsi: "Europa accerchiata, rischia di morire" - Per il presidente francese "non siamo attrezzati a rispondere ai rischi" che arrivano da potenze come Russia e Cina, e dobbiamo capire che "è finito il periodo in cui affidavamo la nostra protezione a ...

Continua a leggere>>

macron alla Sorbona: "L'Europa può morire, dipende dalle scelte che faremo" - "Il blocco di 27 paesi deve ripensare urgentemente i suoi modelli di difesa ed economici per non rimanere indietro rispetto ai suoi rivali" ha detto il leader francese macron durante un discorso alla ...

Continua a leggere>>

Ucraina, la minaccia atomica del presidente bielorusso Lukashenko: "Abbiamo decine di testate nucleari russe" - le parole del presidente ucraino L’Unione Europea secondo macron “è accerchiata e non è armata a sufficienza” rispetto a potenze “senza scrupoli” come Cina e Russia. “L’Europa può morire e questo ...

Continua a leggere>>