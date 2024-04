L’Intelligenza Artificiale al posto dei Poliziotti Sta già succedendo - ecco dove e perché

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 aprile 2024) Le novità tecnologiche e l’uso del: temi che vengono discussi ormai quotidianamente, carichi di implicazioni e di domande. E come spesso accade, i nuovi utilizzi dei software che si sostituiscono all’uomo arrivano dagli Stati Uniti. La news che arriva dagli Usa, però, ha implicazioni davvero particolari,riguarda le operazioni di Polizia e l’utilizzo di verbali e prove nei processi civili e penali. Il programma sotto la lente di ingrandimento è l’ultimo prodotto di un’azienda leader nella produzione di tecnologie dedicate alle Forze dell’Ordine. Si chiama Draft One, e utilizzabasata sul modello GTP-4 Turbo di OpenAI per stilare i rapporti di Polizia utilizzando l’audio delle telecamere dei corpi di Polizia. Audio che vengono trasformati in ...