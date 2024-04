AI e sostenibilità - l’intelligenza artificiale per un’energia pulita e accessibile

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 26 aprile 2024) Reti intelligenti capaci di anticipare i consumi e le variazioni meteorologiche. Sistemi che gestiscono la produzione e il consumo di energia solare, eolica e idroelettrica, promuovendo un sistema distribuito e sostenibile. Sono tutte nuove visioni dei sistemi energetici del futuro. In un concetto solo transizione energetica tecnologica verso le fonti rinnovabili.(AI) gioca un ruolo cruciale in questo scenario, coordinando reti di distribuzione per la fornitura e il consumo di energia, contribuendo alla riduzione dei consumi energetici attraverso consoigli su comportamenti virtuosi agli utenti e guidando lo sviluppo di apparecchiature sempre più efficienti. Questo approccio favorisce la creazione di una rete capillare e diffusa di produttori e consumatori di energia, garantendo un utilizzo ottimizzato delle risorse. ...