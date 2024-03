Le Reggiane risplendono | inaugurato il capannone che ospiterà il quarto polo universitario

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 16 marzo 2024) Reggio Emilia, 16 marzo 2024 - Parole commosse, sguardi pieni di soddisfazione, abbracci e tanti applausi alla cerimonia di inaugurazione deldi Reggio Emilia, questa mattina, con il15C delleparco innovazione, nel quartiere Santa Croce, che è stato dedicato a Giulio Santagata, economista e politico italiano, ‘braccio destro’ dell’ex presidente del Consiglio dei ministri Romano Prodi. Presente anche lui, Prodi, che si è lasciato andare a battute e ricordi: “Sono uno dei pochi che potrebbe fare un discorso in dialetto, qui” ha scherzato sul palco, e poi, in memoria del suo carissimo amico Santagata, ne ha ricordato “la conoscenza dei problemi, la fantasia, l’attenzione fortissima agli equilibri sociali”. Per me è stato una spalla, un collaboratore unico”. E, ...