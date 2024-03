Nuova sede di Roma Tre a Ostia | oggi s’inaugura il polo universitario del futuro

(Di lunedì 25 marzo 2024) L’Università degli Studi diTre ha deciso di aprire una: ecco dove si trova la struttura e i corsi erogati. Il Rettore diTre, il professor Massimiliano Fiorucci (credits UniversitàTre) – Ilcorrieredellacitta.comverrà inaugurata unadell’Università degli Studi diTre a. Ilaccademico, che affiancherà anche letteralmente l’Università del Mare, promette di offrire un’offerta didattica fresca e soprattutto innovativa per i futuri studenti. Il complesso, che sorgerà nella zona di Castel Fusano, è il compimento di due anni di lavori sulla struttura accademica e un investimento di 17 milioni d’euro dello stesso terzo ateneo ...

