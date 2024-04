Rai – D’Amato | Il 24 aprile - nell’evento dedicato a Matteott - verrà letto il monologo di Scurati al Teatro Flavio di Roma Collegamento da Strasburgo

Simona Ventura pronta a riprendersi la prima serata sulle reti Rai? L’iconica conduttrice di Quelli che il Calcio e delle prime edizioni de L’Isola dei Famosi, dopo i fasti a Ballando con le Stelle, dove si è classificata al secondo posto alle spalle di Wanda Nara, potrebbe tornare a indossare i panni di padrona di casa di un amato reality del passato: Music Farm. Ospite a BellaMa’, il programma condotto da Pierluigi Diaco, la Ventura ha ... (isaechia)

Nel 1997 Jennifer Lopez interpretò il monster movie Anaconda. Ora lo hanno rifatto in Cina e a giudicare dal trailer, il risultato è migliore, anche senza di lei. (comingsoon)

Una notizia sorprendente ha coinvolto Alberto Matano. Da parte sua c’è stato un rifiuto, definibile clamoroso, alla Rai. Lui è uno dei conduttori principali della televisione pubblica italiana, infatti con La vita in diretta riesce ad ottenere risultati pazzeschi per quanto riguarda gli ascolti televisivi. Ora poteva essere pronto per un ulteriore salto di qualità, ma è arrivato un secco no. E ha anche spiegato le ragioni che hanno spinto ... (caffeinamagazine)

Arriva da due registi australiani un originale film del filone demoniaco, con l'evocazione del Maligno in diretta in un talk show televisivo. Si intitola Late Night with the Devil e ve ne mostriamo il trailer. (comingsoon)

Il rapporto tra Raimondo Todaro e Nicholas Borgogni ha preso una brutta piega già da prima che il ballerino decidesse di passare alla squadra di Emanuel Lo, infatti, ancora prima che prendesse la maglia del Serale c’era già stata un’accesa discussione con il suo insegnante, che è finito per venir ripreso dalla produzione di Amici 23. Ma ora andiamo nei dettagli di questa vicenda. Amici 23: la lite tra Nicholas e Todaro Durante la puntata del ... (anticipazionitv)