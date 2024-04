Lega | “Da Bossi a Matteo” | attesa per la festa a Varese

(Di domenica 14 aprile 2024) In piazza del Podestà, sotto la storica sede del Carroccio, stanno iniziando arrivare i militanti per ladei 40 anni che laha organizzato a. Sul balcone della sede è stato affisso uno striscione con scritto ‘Capo, Bobo,, una storia ci’. Il programma prevede una torta per festeggiare il compleanno del Carroccio e una risottata dopo l’intervento diSalvini. Sono attesi anche ministri, amministratori locali e altri esponenti della. Negli stand allestiti in piazza del Podestà i militanti stanno esponendo i cimeli storici del partito, fin dai primi anni di Umberto. Come Luigi Dossena, “tesseralombarda numero 69”, che sta intrattenendo i presenti con materiale d’epoca e aneddoti. In ...

"Non mi pare che Salvini abbia mostrato attenzione alla questione settentrionale. serve un nuovo leader? serve andare in quella direzione, serve chi la abbracci e la porti avanti con ... (firenzepost)

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Umberto Bossi a Gemonio ieri in occasione della festa per i 40anni della nascita della Lega ha ufficialmente e definitivamente silurato Matteo Salvini. L'attuale ... (liberoquotidiano)

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Umberto Bossi a Gemonio ieri in occasione della festa per i 40anni della nascita della Lega ha ufficialmente e definitivamente silurato Matteo Salvini. L’attuale ... (calcioweb.eu)

Salvini è arrivato a Varese, inizia la festa per i quarant’anni della Lega - In piazza del Podestà, sotto alla storica sede del Carroccio, ci sono anche Giorgetti, Calderoli e Valditara. Bossi non c’è ...varesenoi

Lega in piazza a Varese per i 40 anni con Salvini e i ministri - Sventola una vecchia bandiera bianca e verde col Sole delle Alpi, in piazza Podestà a Varese dove la Lega Lombarda festeggia i 40 anni dalla sua fondazione. In piazza un centinaio di militanti, in att ...lospiffero

'Da Bossi a Matteo', attesa per la festa della Lega a Varese - In piazza del Podestà, sotto la storica sede del Carroccio, stanno iniziando arrivare i militanti per la festa dei 40 anni che la Lega ha organizzato a Varese. (ANSA) ...ansa