Le elezioni Usa saranno un bivio tra guerra e pace

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 26 aprile 2024) L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, latra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza e il botta e risposta tra lo Stato ebraico e l’Iran: per il Washington Post, segnano «un disperato allineamento tra Russia, Cina, Iran e Corea del Nord», con il minimo comune denominatore politico della ricerca d’un nuovo ordine mondiale alternativo, ma anche con reciproci sostegni militari ed economici. Pechino, Teheran e Pyongyang non applicano sanzioni contro Mosca. E i droni iraniani lanciati contro Israele sono gli stessi che la Russia ogni notte lancia contro l’Ucraina, che non ha, o non ha più, i mezzi per difendersene, perché Washington da sei mesi non le fornisce armamenti. La terrificante successione di eventi drammatici sulla scena internazionale segna – constatiamo – anche un disperato disallineamento nelle scelte di politica estera degli Stati Uniti, che ...