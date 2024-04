La Svezia manda tank e Leopard in Lettonia | manovre di guerra al confine con la Russia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Lainvierà un battaglione ridotto inl'anno prossimo per contribuire alle truppe della Nato nel paese baltico, che confina con la. Lo ha annunciato il primo ministro Ulf Kristersson. Si tratta del primo contributo di truppe annunciato dallada quando ha aderito alla Nato, nel marzo scorso. "Il nostro obiettivo è quello di contribuire in termini di forze, compresi i veicoli corazzati CV90 e i carri armati2", ha aggiunto Kristersson. Un nuovo segnale che indica come il "orientale" del Patto Atlantico, quello europeo, sia oggi lo scenario più teso e pericoloso per la stabilità globale. Non a caso, il cancelliere tedesco Olaf Scholz incontrerà oggi a Berlino proprio il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. E' quanto comunica il ...