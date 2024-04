Latte avariato - maxi sequestro di noto marchio Soda caustica e acqua ossigenata per correggere il sapore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 aprile 2024) Fa impressione ciò che hanno riferito i nuclei dei Carabinieri a spiegazione di un’operazione che ha portato aldi 90 tonnellate die 100 tonnellate di formaggi adulterati. Un “giro d’affari” da 800.000 Euro messo in atto in totale spregio della salute dei clienti. “Si tratta di un complesso fenomeno di adulterazione e sofisticazione che serviva a coprire eil cattivo stato di conservazione di prodotti destinati alla grande distribuzione”, hanno scritto i militari in una nota. Tonnellate dicorrette con l’aggiunta diperildei prodotti caseari. E’ stata la Procura di Pesaro Urbino a ...