Latte e formaggi - maxi perquisizione a Colli al Metauro e a Jesi Il Nas ne sequestra 200 tonnellate Coinvolto il consorzio Fattorie Marchigiane

Anche se la maggior parte dei ceppi di Escherichia coli sono innocui, alcuni pos sono avere gravi conseguenze per la salute umana. Alcuni ceppi sono in grado infatti di produrre una tossina molto potente e nociva, la verocitotossina. Nei casi più ...

Non è un problema solo del Terzo Mondo: la sicurezza alimentare è una questione di primaria importanza per tutti, indipendentemente dal livello di sviluppo del Paese in cui viviamo. I rischi di infezione da batteri e microorganismi nocivi sono ...