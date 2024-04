Sequestrate 200 tonnellate di latte e derivati | blitz dei Nas nelle Marche

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Pesaro 24 aprile 2024 - E’ partita da Pesaro l’operazione che ha portato al sequestro di circa 200die di prodotti lattiero caseari delle. Una frode alimentare stroncata dall'Unità investigativa Centrale del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari (Icqrf) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) e dal Comando Carabinieri Nas di Ancona. “Le attività di ricerca e sequestro - si legge in una nota diffusa dallo stesso Ministero -, hanno portato ad un totale di circa 90die 110di prodotti lattiero caseari sequestrati, insieme a circa 2,5di sostanze sofisticanti. Il valore complessivo è di ...

