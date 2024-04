Juventus-Milan - Zambrotta controcorrente | 'Allegri rest - terrei Pioli'

(Di venerdì 26 aprile 2024) Gianlucadice la sua su. Il doppio ex ha dichiarato in un`intervista alla Gazzetta dello Sport: `La mia sensazione...

juventus-milan, zambrotta controcorrente: 'Allegri resta, terrei Pioli' - Gianluca zambrotta dice la sua su juventus-milan. Il doppio ex ha dichiarato in un`intervista alla Gazzetta dello Sport: `La mia sensazione è che alla fine Allegri.

Corsa Champions tra Milan, Juve, Bologna Roma e Atalanta. Una resterà fuori, ma tutte sono padrone del proprio destino - Milan in discesa Milan, Juventus, Bologna, Roma, Atalanta. La matematica non ha ancora assegnato a nessuna di loro il posto Champions. Tutte e cinque hanno la possibilità di prendersi quel posto senza ...

Contro il Milan torna Gatti in difesa. In attacco Chiesa favorito su Yildiz, Kean torna disponibile - Domani alle 18 la Juventus ospiterà il Milan allo Stadium e dopo la gara di Coppa Italia, Allegri recupererà Gatti in difesa. Stando alle ultime indiscrezioni ...

