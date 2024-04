Juventus-Milan - Pioli fa appello all’orgoglio | Dimostriamo chi siamo Leao capitano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024)o, 26 aprile 2024 – “Sono stati giorni sicuramente delicati e difficili, quelli dopo l'eliminazione in Europa League e la sconfitta nel derby con l'Inter che ha vinto lo scudetto. Non posfermarci a questi risultati negativi, alla delusione che sentiamo e che abbiamo dato ai nostri tifosi. Forza, orgoglio, riscatto: dobbiamo essere compatti fino alla fine e dimostrare chi”. Così Stefanoalla vigilia di, in programma domani (sabato) alle 18. L’ultimo "traguardo” Un unico obiettivo rimasto: difendere il secondo posto “come se fosse l'ultima partita”. Un pareggio e tre ko nelle ultime quattro gare, fuori dall'Europa e con i cugini in festa in casa propria: “Nei miei cinque anni alci sono stati momenti molto positivi o molto ...