Judo - Europei Zagabria 2024 | splendido bronzo della 18enne Savita Russo nei 63 kg

(Di venerdì 26 aprile 2024) Arriva un’altra medaglia per ilazzurro dagliin corso di svolgimento a, in Croazia. A conquistarla è, che nei 63 kg sale sul terzo gradino del podio dopo aver sconfitto la padrona di casa Katarina Kristo con un ippon di uchi mata. Un exploit importantegiovane siciliana, che nel corsogiornata avea superato la croata Iva Oberan e la spagnola Cristina Cabana Perez prima di arrendersi ai quarti contro la futura vincitrice Renata Zachova. Poi, ai ripescaggi, il successo sulla tedesca Pohl e quello già citato ai danniKristo per vincere la medaglia. Sempre in campo femminile, Irene Pedrotti nei -70kg si è arresa ai quarti di finale contro la greca Elisavet Teltsidou dopo aver ...